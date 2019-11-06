Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt

SAT.1Staffel 11Folge 128vom 06.11.2019
Britt deckt auf: Fiese Lügen

Folge 128: Britt deckt auf: Fiese Lügen

40 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Stefanie führt mit ihrem Freund Wolfgang eine On-Off Beziehung. Sie konnte bei Facebook lesen, dass sich Wolfgang mit einer Frau namens Alexandra amüsiert hat. Ebenso hat er Kommentare wie: "Stefanie ist doof" in Alexandras Profil geschrieben. Stefanie glaubt Wolfgang nicht, dass er ihr treu ist. Wird Stefanie von ihrem Freund von vorne bis hinten belogen oder ist alles nur ein Missverständnis? Rechte: Sat.1

