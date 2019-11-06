Staffel 11Folge 24vom 06.11.2019
Sorgerechts-Schlacht: Ich kämpf um meine Kinder!
Britt
Folge 24: Sorgerechts-Schlacht: Ich kämpf um meine Kinder!
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Michel und Mandy teilen sich das Sorgerecht für ihren Sohn. Doch Michel sagt, dass seine Ex ihm das Kind entzieht. Mandy will angeblich sogar um das alleinige Sorgerecht kämpfen! Und auch Sascha fühlt sich als Vater ohne Rechte. Er beschuldigt Susanne nur auf den Unterhalt aus zu sein. Rechte: Sat.1
Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1