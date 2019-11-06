Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 72vom 06.11.2019
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Angelina ist zwar Studentin und nicht von reichen Eltern, doch auf Luxus will sie nicht verzichten. Die junge Frau lässt sich reich beschenken. Chanel-Taschen und Louboutin-Schuhe gehören zu ihrer Grundausstattung. Angelina beteuert, dass sie bei ihrem Nebenjob als Escort-Girl ihre Kunden lediglich zum Essen oder in die Oper begleitet - mehr nicht. Mariana sieht die Sache jedoch ganz anders: Sie hält Angelina für eine Frau, die für teure Handtaschen mit Männern schläft! Rechte: Sat.1

