Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Britt

SAT.1 GOLDStaffel 13Folge 1vom 06.11.2019
Joyn Plus
Mieser Blender: Wie konnte ich bloß auf Dich reinfallen?

Mieser Blender: Wie konnte ich bloß auf Dich reinfallen?Jetzt ohne Werbung streamen

Britt

Folge 1: Mieser Blender: Wie konnte ich bloß auf Dich reinfallen?

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Stefan darf seine Tochter seit zehn Jahren nicht mehr sehen. Seine Ex-Frau Silvia verweigert jeden Kontakt. "Sie erzählt sogar, dass ich tot sei!" Stefan will sie heute zur Rede stellen. Und genau das will auch Birte mit ihrem Ex - ab heute soll er endlich anfangen, Unterhalt für das gemeinsame Kind zu zahlen! Rechte: Sat.1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt
SAT.1 GOLD

Britt

Alle 6 Staffeln und Folgen