Staffel 13Folge 1vom 06.11.2019
Folge 1: Mieser Blender: Wie konnte ich bloß auf Dich reinfallen?
43 Min.Folge vom 06.11.2019
Stefan darf seine Tochter seit zehn Jahren nicht mehr sehen. Seine Ex-Frau Silvia verweigert jeden Kontakt. "Sie erzählt sogar, dass ich tot sei!" Stefan will sie heute zur Rede stellen. Und genau das will auch Birte mit ihrem Ex - ab heute soll er endlich anfangen, Unterhalt für das gemeinsame Kind zu zahlen! Rechte: Sat.1
