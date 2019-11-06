Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt

SAT.1 GOLDStaffel 13Folge 42vom 06.11.2019
Glaubenswechsel: Ich habe mich für das Kopftuch entschieden!

Glaubenswechsel: Ich habe mich für das Kopftuch entschieden!

Britt

Folge 42: Glaubenswechsel: Ich habe mich für das Kopftuch entschieden!

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Claudia "Alisha" ist 25, mit einem Moslem verheiratet und zum Islam konvertiert. Seitdem trägt sie Kopftuch und sagt: "Der Kontakt zu anderen ist seitdem respektvoller." Feiern geht sie trotzdem, denn "das geht nur Allah und mich etwas an." Alessandra dagegen sagt: "Ich würde mich niemals unter einem Kopftuch verstecken." Pro und Contra Kopftuch - ein brisantes und hochaktuelles Thema bei Britt! Rechte: Sat.1

