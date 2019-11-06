Zum Inhalt springenBarrierefrei
Code 37

Staffel 2Folge 12vom 06.11.2019
Entzug

Code 37

Folge 12: Entzug

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Nach einem brutalen Gangbang stirbt eine junge Frau. Die Untersuchung führen die Ermittler in eine so genannte Alternativ-Herberge namens The Oasis, deren Gründer in Hannahs Augen eine Sekte sind. Lange Zeit sieht es so aus, als sei ein wütender Ex des Opfers der Anstifter der Gruppenvergewaltigung. Dann allerdings gibt es ein zweites Opfer. Und dabei handelt es sich ausgerechnet um jemanden, der Hannah sehr am Herzen liegt. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

