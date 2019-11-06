Staffel 2Folge 12vom 06.11.2019
Folge 12: Entzug
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Nach einem brutalen Gangbang stirbt eine junge Frau. Die Untersuchung führen die Ermittler in eine so genannte Alternativ-Herberge namens The Oasis, deren Gründer in Hannahs Augen eine Sekte sind. Lange Zeit sieht es so aus, als sei ein wütender Ex des Opfers der Anstifter der Gruppenvergewaltigung. Dann allerdings gibt es ein zweites Opfer. Und dabei handelt es sich ausgerechnet um jemanden, der Hannah sehr am Herzen liegt. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
