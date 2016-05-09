Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Duell um die Geld

Gosejohann, Maurer, Schubert, Bahro

Folge 2vom 09.05.2016
Gosejohann, Maurer, Schubert, Bahro

86 Min.Folge vom 09.05.2016Ab 12

Joko und Klaas gehen All-in und laden Alexandra Maurer, Wolfgang Bahro, Olaf Schubert und Simon Gosejohann zum "Duell um die Geld" ein. Beim großen Spieleabend trifft Quiz auf Poker. Wissen auf Bluffen. Absolute Ahnungslosigkeit auf große Geldgewinne. Dem Anlass entsprechend, werden in schmuckem Ambiente Quizfragen gestellt, um deren richtige Antwort dann am Spieltisch gepokert wird. Wer kann mit Wissen glänzen? Wer schätzt sich zum Bankrott? Wer blufft sich zum Sieg?

