Gosejohann, Maurer, Schubert, BahroJetzt ohne Werbung streamen
Das Duell um die Geld
Folge 2: Gosejohann, Maurer, Schubert, Bahro
86 Min.Folge vom 09.05.2016Ab 12
Joko und Klaas gehen All-in und laden Alexandra Maurer, Wolfgang Bahro, Olaf Schubert und Simon Gosejohann zum "Duell um die Geld" ein. Beim großen Spieleabend trifft Quiz auf Poker. Wissen auf Bluffen. Absolute Ahnungslosigkeit auf große Geldgewinne. Dem Anlass entsprechend, werden in schmuckem Ambiente Quizfragen gestellt, um deren richtige Antwort dann am Spieltisch gepokert wird. Wer kann mit Wissen glänzen? Wer schätzt sich zum Bankrott? Wer blufft sich zum Sieg?
Alle Staffeln im Überblick
Das Duell um die Geld
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Poker
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben