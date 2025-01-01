Die Schlange/Der kleine Bär geht zelten/Lindas BallonJetzt ohne Werbung streamen
Der kleine Bär
Folge 2: Die Schlange/Der kleine Bär geht zelten/Lindas Ballon
23 Min.
Während der Gartenarbeit mit seiner Mutter freundet sich der Kleine Bär mit einer Schlange an, die sich durch Mutters Beete schlängelt. Derart von den Freuden der Natur inspiriert, findet er, dass es an der Zeit sei, mal im Garten zu zelten. Sogar Opa Bär kommt nicht darum herum, samt seiner alten Knochen etwas unkomfortabel zu übernachten.
