Der kleine Bär
3 StaffelnAb 0
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Der kleine Bär
In der Idylle eines zauberhaften Waldes lebt der kleine Bär. Er strotzt nur so vor Lebensfreude, Wissensdurst und verrückter Ideen. Seine Fantasie führt ihn in ferne Länder und fremde Welten und lässt ihn viele Abenteuer mit seinen Freunden erleben.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Studio 100 Media GmbH
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