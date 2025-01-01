Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der kleine Bär

Ein Haus für Linda / Linda kommt zurück / Der kleine Detektiv

Staffel 2Folge 4
Ein Haus für Linda / Linda kommt zurück / Der kleine Detektiv

Folge 4: Ein Haus für Linda / Linda kommt zurück / Der kleine Detektiv

23 Min.

Vater Bärs "kleiner" Bruder Grizzly kommt zu Besuch. Die beiden bauen das Holzhaus für Linda und ihre Großmutter. Linda zieht nämlich in den Wald ganz nah zum kleinen Bären. Onkel Grizzly ist ein guter Handwerker. In kurzer Zeit steht die Blockhütte. Außerdem kann er aufregende Geschichten aus den Wäldern, in denen er lebt, erzählen. Der kleine Bär ist begeistert ...

