Die Floßfahrt / Der Drachen / VollmondJetzt ohne Werbung streamen
Der kleine Bär
Folge 9: Die Floßfahrt / Der Drachen / Vollmond
23 Min.
Linda, die Ente, und der Kleine Bär machen eine Floßfahrt. Unterwegs sehen sie die Henne, den Kater und den Kauz am Ufer des Flusses. Die drei Freunde an Land wollen nicht mit auf das Floß steigen. So wetten die beiden Dreiergruppen, wer am schnellsten am großen Baum ankommt. Ein spannendes Rennen beginnt ...
Alle Staffeln im Überblick
Der kleine Bär
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Studio 100 Media GmbH