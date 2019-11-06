Staffel 1Folge 17vom 06.11.2019
Der JungbrunnenJetzt ohne Werbung streamen
Der Prinz von Atlantis
Folge 17: Der Jungbrunnen
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Aus einem Reiseprospekt erfahren Orkov und Dorothy von einem Erholungspark, dessen Gäste innerhalb kürzester Zeit all ihre körperlichen Leiden und Gebrechen verlieren. Dorothy beschließt, dort ein paar Tage Urlaub zu machen und verabredet sich mit Akata zum Perlentauchen. Aufgrund der eifersüchtigen Oya erreicht Akata allerdings nie den ausgemachten Treffpunkt, sondern wird Zeuge eines merkwürdigen Phänomens: leblose Fische treiben im Meer vor der Erholungsinsel und kurz darauf zieht ein magischer Sog ihn in das Innere einer Muschel. Dort arbeitet ein gewisser Dr. Droog an seinem Lebendwerk. Er entzieht den Tieren des Meeres Energie. Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Der Prinz von Atlantis
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
6