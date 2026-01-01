Der Prinz von Atlantis
1 StaffelAb 6
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Der Prinz von Atlantis
Atlantis, die vor Jahrtausenden versunkene Stadt der Antike, ist Schauplatz der fantastischen Abenteuer des Prinzen Akata. Akata ist der letzte und einzige Bewohner dieses mysteriösen Unterwasserreiches mit seinen versteckten Reichtümern und einer magischen Energiequelle, dem "Goldstaub". Genau darauf hat es die B.I.G. Cooperation abgesehen: Die mächtige Wirtschafts-Gruppe will sich die besondere Energie des Goldstaubs für ihre Machenschaften zur Erringung der Weltherrschaft zu Nutze machen und es ist ihr egal, wenn dabei Atlantis letztlich zerstört werden sollte. Doch die B.I.G. hat die Rechnung ohne Akata gemacht!
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment
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