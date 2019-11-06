Staffel 1Folge 19vom 06.11.2019
Folge 19: Nathanael der Grausame
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Nachdem Djin von seinem Onkel Momo die Geschichte von Nathaneal dem Grausamen gehört hat, geht er gemeinsam mit Akata auf Piratenjagd. Was als Spiel beginnt, wird urplötzlich zu lebensbedrohlichem Ernst. Nathaneal der Grausame steht leibhaftig vor ihnen. Seit Jahrhunderten lastet ein Zauber auf ihm, nun will er Rache nehmen! Kurz darauf bringt er die Platon in seine Gewalt und steuert direkt auf ein kleines taritanisches Fischerdorf zu. Aber Orkov kann die Katastrophe abwenden. Wenig später bemächtigt er sich bei Eva Eisenhart einer Truhe mit hochsensiblem Plasma und verursacht eine gigantische Explosion. Aber Nathaneal kann entkommen. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
6