Staffel 1Folge 24vom 06.11.2019
Der Prinz von Atlantis
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Aufgrund eines Erdbebens glaubt der Wächter der Kristallgrüfte sein Heiligtum sei geschändet worden. Er macht Akata dafür verantwortlich, nimmt Oya als Geisel und fordert den jungen Prinzen zum Duell heraus. Mit Hilfe des Blauen Strahl gelangt Akata wenig später in die königliche Grabkammer und schlägt dem Wächter eine geistige Auseinandersetzung vor - eine Partie Schach. Der Wächter verliert, will aber dennoch Rache. Akata und Oya können fliehen und das Tor zu den Grüften für immer verschließen. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
6