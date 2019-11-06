Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Prinz von Atlantis

Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Die Mozart-Falle

Folge 3: Die Mozart-Falle

Folge vom 06.11.2019

Eva Eisenhart möchte Akata in ihre Gewalt bringen, und zwar lebend. Aus diesem Grund setzt sie 1 Million Dollar als Belohnung aus. Bei solch einer Summe hat selbst der einfältige Luc Bazooka einen Geistesblitz. Er installiert eine überdimensionale Unterwasser-Stereoanlage und versorgt die Tiefen des Meeres mit der Musik von Mozart. Wenig später lässt sich Akata von den klassischen Klängen in die Falle locken und wird für wissenschaftliche Experimente missbraucht. Aber Orkov und sein Freund Djin kommen dem Prinzen zur Hilfe, bevor Eva das Geheimnis Akataks ergründen kann. Rechte: Your Family Entertainment

