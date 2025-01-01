Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detektiv Rockford

Der Unfall des Senators

Staffel 1Folge 16
Der Unfall des Senators

Detektiv Rockford

Folge 16: Der Unfall des Senators

48 Min.Ab 12

Jemand hat die Boutique-Besitzerin Aura Lee ermordet. Davon ist ihre Angestellte Sara überzeugt, während die Polizei von einer Überdosis Drogen als Todesursache ausgeht. Sara engagiert Rockford, um Aura Lees Tod aufzuklären. Der findet bald heraus, dass sie eine verdächtig enge Beziehung zu einem Senator hatte ...

