Detektiv Rockford
Folge 16: Der Unfall des Senators
48 Min.Ab 12
Jemand hat die Boutique-Besitzerin Aura Lee ermordet. Davon ist ihre Angestellte Sara überzeugt, während die Polizei von einer Überdosis Drogen als Todesursache ausgeht. Sara engagiert Rockford, um Aura Lees Tod aufzuklären. Der findet bald heraus, dass sie eine verdächtig enge Beziehung zu einem Senator hatte ...
Detektiv Rockford
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH