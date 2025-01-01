Detektiv Rockford
6 StaffelnAb 12
Jim Rockford saß fünf Jahre lang unschuldig im Gefängnis. Nach seiner Entlassung macht er sich als Privatdetektiv selbständig und richtet sein Büro nebst Unterkunft in einem Wohnwagen am Strand von Malibu ein. Da er auf jeden Penny angewiesen ist, nimmt Rockford auch die hoffnungslosesten Fälle an - und gerät bei seinen Ermittlungen nicht selten in brenzlige Situationen. Sein Vater Joseph und seine Freunde Angel, Beth und Dennis unterstützen ihn nach Kräften bei seiner Arbeit.
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH