Detektiv Rockford
Folge 4: Ehrlich währt oft kürzer
43 Min.Ab 12
Rockford soll dem Ganoven Baylock bei einem außergewöhnlichen Vorhaben helfen: Baylock will die Ölfirma entschädigen, die er einst bestohlen hat, und Rockford soll das Geld übergeben. Doch einige windige Gestalten erfahren von dem geplanten Deal und wollen die Barschaft an sich bringen.
Detektiv Rockford
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH