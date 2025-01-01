Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detektiv Rockford

Kabel Eins CLASSICSStaffel 3Folge 4
43 Min.Ab 12

Rockford soll dem Ganoven Baylock bei einem außergewöhnlichen Vorhaben helfen: Baylock will die Ölfirma entschädigen, die er einst bestohlen hat, und Rockford soll das Geld übergeben. Doch einige windige Gestalten erfahren von dem geplanten Deal und wollen die Barschaft an sich bringen.

