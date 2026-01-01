Detektiv Rockford
Folge 12: Rufmord
48 Min.Ab 12
Als in das Büro des Prominentenarztes Dr. Hagan eingebrochen wird, beauftragt dieser Rockford, nach dem Einbrecher zu fahnden. Die Spur führt den Detektiv zu dem Boulevardblatt "National Insider" ... Wollten Journalisten Geheimnisse über behandelte Hollywoodstars erfahren?
Alle Staffeln im Überblick
Detektiv Rockford
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH