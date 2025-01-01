Detektiv Rockford
Folge 20: König der Betrüger (1)
49 Min.Ab 12
Der Geschäftsmann Harold Jack Coombs hatte schon immer eine fiese Art und ist dafür bekannt, seine Partner übers Ohr zu hauen. Als auch die Eltern von Richie Brockelman in diese unglückliche Situation geraten, bittet Richie seinen alten Mentor Rockford um Unterstützung. Gemeinsam überlegen sie sich einen Plan dem Betrüger eins auszuwischen ...
Alle Staffeln im Überblick
Detektiv Rockford
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH