Detektiv Rockford

König der Betrüger (1)

Kabel Eins CLASSICS Staffel 5 Folge 20
König der Betrüger (1)

König der Betrüger (1)Jetzt ohne Werbung streamen

Detektiv Rockford

Folge 20: König der Betrüger (1)

49 Min. Ab 12

Der Geschäftsmann Harold Jack Coombs hatte schon immer eine fiese Art und ist dafür bekannt, seine Partner übers Ohr zu hauen. Als auch die Eltern von Richie Brockelman in diese unglückliche Situation geraten, bittet Richie seinen alten Mentor Rockford um Unterstützung. Gemeinsam überlegen sie sich einen Plan dem Betrüger eins auszuwischen ...

Detektiv Rockford
Kabel Eins CLASSICS
Detektiv Rockford

Detektiv Rockford

