Die Kumpel
Folge 11: Chefsache
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Dank des beherzten Eingreifens ihres Hundes entgeht Staatsanwältin Rica Severin einem Mordanschlag. Von dem Täter gibt es nur eine Spur: Ein paar Stofffetzen aus seinem Mantel. Oberstaatsanwalt Sturm schaltet sich sofort ein und stellt Rica unter Personenschutz. Die Leibwächter verlieren sie jedoch aus den Augen. Ricas Leben gerät erneut in Gefahr - diesmal ist Manni im entscheidenden Moment zur Stelle und bringt sie in Sicherheit. Timo ist derweil dem Auftraggeber des Attentäters auf den Fersen: Hannes Diehl sinnt auf Rache, weil er Rica eine langjährige Haftstrafe verdankt und sein Bruder nach der Verurteilung Selbstmord beging. Rechte: Sat.1 Gold
Genre:Action, Krimi
Produktion:DE, 2001
