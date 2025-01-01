Die Kumpel
Die Kumpel
Timo Laboga und Manni Tenckhoff könnten auch gut und gerne in getrennten Galaxien leben, so unterschiedlich sind sie. Doch das Schicksal wollte es, dass sich beide begegnen, im Ruhrgebiet, in Gelsenkirchen, in der Soko "Pott". Das Schicksal? Nein. Solche Gegensätze mussten sich einfach anziehen! Und wenn im Ruhrpott das Verbrechen hochkocht, dann raufen sich beide zusammen und ergänzen sich zum perfekten Ermittler-Duo mit Herz und Humor ...
Genre:Action, Krimi
Produktion:de, 2001
12
Copyrights:© SAT.1 GOLD