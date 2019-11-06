Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 14vom 06.11.2019
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Kleinganove Willi Kraftczik glaubt, das große Los gezogen zu haben, als ihm ein Container voll unverzollter Zigaretten in die Hände fällt - aber zuvor muss er die übermächtige Zigaretten-Mafia ausschalten. Also spannt Willi seine alten Bekannten Timo und Manni ein: Dank seines Tipps kann die Soko, die bald der Sparpolitik zum Opfer fallen soll, einen Teil der Schmugglerbande aus dem Verkehr ziehen. Willis Plan scheint aufzugehen, doch zu früh gefreut: Die Mafiakiller sind dem Schlitzohr schon auf den Fersen. Rechte: Sat.1 Gold

