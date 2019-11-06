Die Kumpel
Folge 14: Auf der Kippe
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Kleinganove Willi Kraftczik glaubt, das große Los gezogen zu haben, als ihm ein Container voll unverzollter Zigaretten in die Hände fällt - aber zuvor muss er die übermächtige Zigaretten-Mafia ausschalten. Also spannt Willi seine alten Bekannten Timo und Manni ein: Dank seines Tipps kann die Soko, die bald der Sparpolitik zum Opfer fallen soll, einen Teil der Schmugglerbande aus dem Verkehr ziehen. Willis Plan scheint aufzugehen, doch zu früh gefreut: Die Mafiakiller sind dem Schlitzohr schon auf den Fersen. Rechte: Sat.1 Gold
Genre:Action, Krimi
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 GOLD