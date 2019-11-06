Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Kumpel

Wolf im Schafspelz

Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Wolf im Schafspelz

Die Kumpel

Folge 8: Wolf im Schafspelz

47 Min.Folge vom 06.11.2019

Timo untersucht den Mord an einem Journalisten namens Wieland, der undercover in einer Firma recherchierte, die bakterielle Kampfstoffe herstellt und illegal verkauft. Kurz vor seinem Tod hat der Ermordete noch eine Diskette mit belastendem Material an seine Frau geschickt. Firmengeschäftsführer Frank Richter will nun das belastende Beweismaterial um jeden Preis haben. Aus diesem Grund bringt der skrupellose Mörder Manni und Wielands Witwe in seine Gewalt ...

Die Kumpel
Die Kumpel

Die Kumpel

