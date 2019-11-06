Die Kumpel
Folge 8: Wolf im Schafspelz
47 Min.Folge vom 06.11.2019
Timo untersucht den Mord an einem Journalisten namens Wieland, der undercover in einer Firma recherchierte, die bakterielle Kampfstoffe herstellt und illegal verkauft. Kurz vor seinem Tod hat der Ermordete noch eine Diskette mit belastendem Material an seine Frau geschickt. Firmengeschäftsführer Frank Richter will nun das belastende Beweismaterial um jeden Preis haben. Aus diesem Grund bringt der skrupellose Mörder Manni und Wielands Witwe in seine Gewalt ... Rechte: Sat.1 Gold
Die Kumpel
