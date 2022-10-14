Folge vom 14.10.2022
Best of - PS-Profis Worldwide: Die spannendsten AuslandseinsätzeJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 14.10.2022: Best of - PS-Profis Worldwide: Die spannendsten Auslandseinsätze
45 Min.Folge vom 14.10.2022Ab 12
Die PS Profis waren in den letzten sechs Jahren nicht nur im Ruhrpott tätig. In diesem "Best of" zeigen Jean Pierre und Sid ihre Sandbergfahrt mit einem Nissan Patrol in Dubai, Sids Valencia-Trip und ihre Fahrt nach Gelsenkirchen-Schalke.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1