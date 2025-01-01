Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse

Staffel 1Folge 1
Aufbruch ins Ungewisse

Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse

Folge 1: Aufbruch ins Ungewisse

27 Min.Ab 6

1835 bricht die Familie Robinson mit einem Schiff nach Kanton auf, weil David Robinson, der des Alltags müde ist, dort den Posten eines Filialvorstehers in der Firma seines Schwiegervaters übernehmen will. An Bord treffen sie auf den Matrosen Parsons und seinen Bruder Seth, die es auf das Eigentum der reichen Familie Robinson abgesehen haben. Als David Seth bei einem Einbruch überrascht, kommt seht bei der Rangelei ums Leben. Parsons schwört blutige Rache.

Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse

