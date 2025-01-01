Staffel 1Folge 1
Aufbruch ins UngewisseJetzt ohne Werbung streamen
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
Folge 1: Aufbruch ins Ungewisse
27 Min.Ab 6
1835 bricht die Familie Robinson mit einem Schiff nach Kanton auf, weil David Robinson, der des Alltags müde ist, dort den Posten eines Filialvorstehers in der Firma seines Schwiegervaters übernehmen will. An Bord treffen sie auf den Matrosen Parsons und seinen Bruder Seth, die es auf das Eigentum der reichen Familie Robinson abgesehen haben. Als David Seth bei einem Einbruch überrascht, kommt seht bei der Rangelei ums Leben. Parsons schwört blutige Rache.
Alle Staffeln im Überblick
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment