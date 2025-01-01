Staffel 1Folge 14
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
Folge 14: Seltsame Laute
27 Min.Ab 6
Nachdem Billy immer noch verschwunden ist, fangen die Robinsons an, sich ernsthafte Sorgen zu machen. Ernst und David brechen in den Dschungel auf, um nach Billy zu suchen. Während ihrer Abwesenheit dringt Parsons ins Baumhaus ein und fordert von Elisabeth die Herausgabe der gehorteten Schätze. Als sie ihm erklärt, dass sie über keinerlei kostbaren Besitz verfügen, nimmt er Christina als Geisel. Wenn David seine Tochter lebend wiedersehen will, soll er sich Parsons stellen.
