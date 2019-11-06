Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schulexperten - Hilfe im Klassenzimmer

Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Folge 1: Ein stummer Schrei nach Liebe

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Während eines Gewaltpräventions- und Coolnesstrainings, das die Psychologen Andreas Giesen und Claudia Roberts an einem Gymnasium durchführen, erleidet die 16-jährige Schülerin Nala Mikasch während eines Rollenspiels einen Nervenzusammenbruch. Wurde ein früheres Trauma angetriggert oder ist ihr emotional unterkühltes Elternhaus daran Schuld? Und warum bezahlt Nala ihre Freundinnen, um Mitschüler Marvin kurz darauf eine eine Abreibung zu verpassen? Rechte: Sat.1

