Die Schulexperten - Hilfe im Klassenzimmer
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Die Schulexperten - Hilfe im Klassenzimmer
Erste Liebe, Rivalität unter Mitschülern, Vandalismus, heimliche Party, Zoff mit Lehrern, Ärger mit den Eltern, Mobbing oder Diebstahl - auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden durchleben Teenager Höhen und Tiefen. Wenn sie nicht mehr weiter wissen, steht ihnen ein professionelles Team bestehend aus Pädagogen, Psychologen und Therapeuten zur Seite. Die Schulexperten finden für jedes Problem eine Lösung.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sat.1
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