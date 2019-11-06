Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schulexperten - Hilfe im Klassenzimmer

Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Zappelphillip

Die Schulexperten - Hilfe im Klassenzimmer

Folge 10: Zappelphillip

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Adoptivkind Niclas Ritter fällt in der Schule negativ auf: Er stört und bepöbelt Lehrer und Mitschüler. Nach vergeblichen Kontaktversuchen zu den Eltern schaltet Lehrer Tom Walbach die Schulexpertinnen Claudia Roberts und Saliha Shagasi ein. Im Gespräch mit den Eltern wird klar, dass diese ihren Sohn von einer völlig anderen Seite kennen. Die Expertinnen schlagen ein Experiment vor, das ungeahnte Ergebnisse zutage fördert. Rechte: Sat.1

