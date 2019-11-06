Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Die Schulexperten - Hilfe im Klassenzimmer
Folge 10: Zappelphillip
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Adoptivkind Niclas Ritter fällt in der Schule negativ auf: Er stört und bepöbelt Lehrer und Mitschüler. Nach vergeblichen Kontaktversuchen zu den Eltern schaltet Lehrer Tom Walbach die Schulexpertinnen Claudia Roberts und Saliha Shagasi ein. Im Gespräch mit den Eltern wird klar, dass diese ihren Sohn von einer völlig anderen Seite kennen. Die Expertinnen schlagen ein Experiment vor, das ungeahnte Ergebnisse zutage fördert. Rechte: Sat.1
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12