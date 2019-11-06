Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Die Schulexperten - Hilfe im Klassenzimmer

Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Joyn Plus
Frau Schüller wird gemobbt

Frau Schüller wird gemobbtJetzt ohne Werbung streamen

Die Schulexperten - Hilfe im Klassenzimmer

Folge 3: Frau Schüller wird gemobbt

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Lehrerin Melanie Schüller wird von einigen Schülern aus ihrer Klasse heftigst gemobbt. Die Schulleiterin und auch Klassensprecherin Aylin machen sich große Sorgen, zumal die Vermutung besteht, dass die Lehrerin wegen Überforderung sogar zum Alkohol greift. Die Schulpsychologen wollen gemeinsam mit Melanie Schüller die Ursache für das Mobbing finden. Doch dann eskaliert die Situation. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Die Schulexperten - Hilfe im Klassenzimmer

Die Schulexperten - Hilfe im Klassenzimmer

Alle 1 Staffeln und Folgen