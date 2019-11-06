Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Die Schulexperten - Hilfe im Klassenzimmer
Folge 3: Frau Schüller wird gemobbt
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Lehrerin Melanie Schüller wird von einigen Schülern aus ihrer Klasse heftigst gemobbt. Die Schulleiterin und auch Klassensprecherin Aylin machen sich große Sorgen, zumal die Vermutung besteht, dass die Lehrerin wegen Überforderung sogar zum Alkohol greift. Die Schulpsychologen wollen gemeinsam mit Melanie Schüller die Ursache für das Mobbing finden. Doch dann eskaliert die Situation. Rechte: Sat.1
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12