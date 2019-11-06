Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Die Schulexperten - Hilfe im Klassenzimmer

Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Joyn Plus
Tim ist schwul

Tim ist schwulJetzt ohne Werbung streamen

Die Schulexperten - Hilfe im Klassenzimmer

Folge 5: Tim ist schwul

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Realschüler Tim wird von einer missgünstigen Klassenkameradin beim Knutschen mit seinem heimlichen Freund Rafael gefilmt und vor den Mitschülern als schwul geoutet. Nach heftigem Mobbing erscheint Tim nicht mehr zum Unterricht und scheint psychisch am Ende. Für die Schulpsychologen beginnt ein Wettlauf mit der Zeit: Können sie die unzeitgemäßen Vorurteile bei Schülern, Lehrern und Eltern durchbrechen, bevor Tim sich selbst aufgibt? Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Die Schulexperten - Hilfe im Klassenzimmer

Die Schulexperten - Hilfe im Klassenzimmer

Alle 1 Staffeln und Folgen