Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Tim ist schwulJetzt ohne Werbung streamen
Die Schulexperten - Hilfe im Klassenzimmer
Folge 5: Tim ist schwul
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Realschüler Tim wird von einer missgünstigen Klassenkameradin beim Knutschen mit seinem heimlichen Freund Rafael gefilmt und vor den Mitschülern als schwul geoutet. Nach heftigem Mobbing erscheint Tim nicht mehr zum Unterricht und scheint psychisch am Ende. Für die Schulpsychologen beginnt ein Wettlauf mit der Zeit: Können sie die unzeitgemäßen Vorurteile bei Schülern, Lehrern und Eltern durchbrechen, bevor Tim sich selbst aufgibt? Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Die Schulexperten - Hilfe im Klassenzimmer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12