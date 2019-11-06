Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Die Schulexperten - Hilfe im Klassenzimmer
Folge 6: Schuld und Sühne
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Schülerin Sina Dietrich hat sich nach einem Zusammenbruch seit Tagen zu Hause eingeigelt und will nicht mehr zur Schule gehen. Sie lässt sich immer mehr gehen, so dass sich ihre Eltern und Lehrer gezwungen sehen, die Schulexperten Kristina Timm und Andreas Giesen einzuschalten. Könnte der Unfall ihres Freundes Jonas Sina so traumatisiert haben? Doch irgendwie passt das Puzzle noch nicht zusammen. Hypnosetherapeut Frederic Springer versucht Licht ins Dunkel zu bringen ... Rechte: Sat.1
