Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Die Schulexperten - Hilfe im Klassenzimmer

Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Joyn Plus
Schuld und Sühne

Schuld und SühneJetzt ohne Werbung streamen

Die Schulexperten - Hilfe im Klassenzimmer

Folge 6: Schuld und Sühne

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Schülerin Sina Dietrich hat sich nach einem Zusammenbruch seit Tagen zu Hause eingeigelt und will nicht mehr zur Schule gehen. Sie lässt sich immer mehr gehen, so dass sich ihre Eltern und Lehrer gezwungen sehen, die Schulexperten Kristina Timm und Andreas Giesen einzuschalten. Könnte der Unfall ihres Freundes Jonas Sina so traumatisiert haben? Doch irgendwie passt das Puzzle noch nicht zusammen. Hypnosetherapeut Frederic Springer versucht Licht ins Dunkel zu bringen ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Die Schulexperten - Hilfe im Klassenzimmer

Die Schulexperten - Hilfe im Klassenzimmer

Alle 1 Staffeln und Folgen