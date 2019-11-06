Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schulexperten - Hilfe im Klassenzimmer

Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Julian rutscht ab

Folge 9: Julian rutscht ab

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Sitzenbleiber Julian Nolte hat in der Schule mit miesen Noten zu kämpfen. Als er erneut die Schule schwänzt, schaltet Lehrerin Nathalie Berghoff die Schulexperten Andreas Giesen und Yann Yondo ein. Die Eltern des Jungen wissen nicht weiter, und als Julian schließlich mit der Polizei in Konflikt gerät, droht er ihnen völlig zu entgleiten. Können die Experten Julian noch auffangen? Rechte: Sat.1

