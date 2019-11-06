Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Julian rutscht abJetzt ohne Werbung streamen
Die Schulexperten - Hilfe im Klassenzimmer
Folge 9: Julian rutscht ab
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Sitzenbleiber Julian Nolte hat in der Schule mit miesen Noten zu kämpfen. Als er erneut die Schule schwänzt, schaltet Lehrerin Nathalie Berghoff die Schulexperten Andreas Giesen und Yann Yondo ein. Die Eltern des Jungen wissen nicht weiter, und als Julian schließlich mit der Polizei in Konflikt gerät, droht er ihnen völlig zu entgleiten. Können die Experten Julian noch auffangen? Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Die Schulexperten - Hilfe im Klassenzimmer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12