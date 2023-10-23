Bock Glenn hat keine Lust auf PediküreJetzt kostenlos streamen
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz
Folge vom 23.10.2023: Bock Glenn hat keine Lust auf Pediküre
45 Min.Folge vom 23.10.2023Ab 6
Die Reality-Doku begleitet Tierärzt:innen in ihrer Kleintierpraxis, im Zoo, im Pferdestall oder auf dem Bauernhof. Die Pfotenhelden kümmern sich mit viel Empathie um die Belange ihrer tierischen Patienten. Doch was passiert eigentlich hinter ihren Praxis-Türen?
Genre:Dokumentation, Tiere, Reality
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1