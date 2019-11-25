Staffel 1Folge 2vom 25.11.2019
Der wunderbare fliegende MarmeladenbaumJetzt ohne Werbung streamen
Doctor Snuggles
Folge 2: Der wunderbare fliegende Marmeladenbaum
25 Min.Folge vom 25.11.2019
Vor dem Haus von Doctor Snuggles steht ein großer Marmeladenbaum. Der langweilt sich erbärmlich, weil er immer am selben Fleck stehen bleiben muss. Doctro Snuggles, der ja selber gerne in der Weltgeschichte herumreist, hat Verständnis. Er konstruiert ihm zwei riesige Flügel. Der Marmeladenbaum ist überglücklich. Nach kurzem Probeflug entschwindet er in ferne Höhen. Beunruhigt guckt Doctor Snuggles in seine selbsterfundene Wer-Wo-Was-Maschine, mit deren Hilfe er alles wiederfinden kann, was verschwindet. Dann macht er sich auf eine abenteuerliche Reise, um den fliegenden Marmeladenbaum sicher zur Erde zurückzubringen... Rechte: Kontor New Media
Alle Staffeln im Überblick
Doctor Snuggles
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0