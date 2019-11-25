Zum Inhalt springenBarrierefrei
Doctor Snuggles

Staffel 1Folge 2vom 25.11.2019
Der wunderbare fliegende Marmeladenbaum

Doctor Snuggles

Folge 2: Der wunderbare fliegende Marmeladenbaum

25 Min.Folge vom 25.11.2019

Vor dem Haus von Doctor Snuggles steht ein großer Marmeladenbaum. Der langweilt sich erbärmlich, weil er immer am selben Fleck stehen bleiben muss. Doctro Snuggles, der ja selber gerne in der Weltgeschichte herumreist, hat Verständnis. Er konstruiert ihm zwei riesige Flügel. Der Marmeladenbaum ist überglücklich. Nach kurzem Probeflug entschwindet er in ferne Höhen. Beunruhigt guckt Doctor Snuggles in seine selbsterfundene Wer-Wo-Was-Maschine, mit deren Hilfe er alles wiederfinden kann, was verschwindet. Dann macht er sich auf eine abenteuerliche Reise, um den fliegenden Marmeladenbaum sicher zur Erde zurückzubringen... Rechte: Kontor New Media

