1 Staffel
In einer friedlichen Welt, in der es fliegende Marmeladenbäume, sprechende Wecker und ein sommersprossiges Kamel in den Wolken gibt, lebt der liebenswerte Erfinder Doctor Snuggles. Zusammen mit seinen treuen Gefährten Dennis dem Dachs, Knabber der Maus, Mathilde Dosenfänger und vielen anderen Freunden durchlebt er die fantastischsten Abenteuer - immer bemüht zu helfen, um somit die Welt und alle Menschen glücklich zu machen. Dabei kommen Snuggles und seinen Freunden oft seine verrückten, aber genialen Erfindungen zu Hilfe ...
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung