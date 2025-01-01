Feindselige Erde - Anpassen oder sterben
1 StaffelAb 12
Feindselige Erde - Anpassen oder sterben
Der Abenteurer Bear Grylls präsentiert die atemberaubenden Landschaften unserer Erde von ihrer extremen Seite - Lebensräume, in denen trotz aller Widrigkeiten bestimmte Tierarten ihr Zuhause gefunden haben. Es sind Geschichten von der Kunst zu überleben, sich fortzupflanzen und anzupassen an eine Welt, die stets im Wandel ist.
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:US, 2019
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH