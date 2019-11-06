Staffel 2Folge 1vom 06.11.2019
Freundinnen - Mädelsabend mit Biss
Folge 1: Folge 1
45 Min.Folge vom 06.11.2019
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Gleich in der ersten Folge der neuen Staffel leistet Claudia Effenberg der Mädelsrunde Gesellschaft und bricht das Eis gleich mit einem überraschenden Geständnis: Sie verrät, dass sie Yasminas Ehemann schon einmal nackt gesehen hat. Doch Yasmina Filali weiß zu kontern, und behauptet, dass Stefan Effenberg einmal mit einer Transe geknutscht habe. Die Damen nehmen zum Auftakt der zweiten Staffel also mal wieder kein Blatt vor den Mund ... Rechte: SIXX
