Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Folge 2Jetzt ohne Werbung streamen
Freundinnen - Mädelsabend mit Biss
Folge 2: Folge 2
45 Min.Folge vom 06.11.2019
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Bei der Mädelsrunde geht es wieder rund: Die Damen diskutieren über One Night Stands, Beziehungen zu älteren Männern und Hormon-Yoga. Die Freundinnen kennen sich aus: Estefania findet auch ältere Männer noch erotisch - kritisch wird es für sie erst, wenn Stützstrümpfe ins Spiel kommen. Miriam Pielhau weiß, wie man "in den Eierstock" atmet und Yasmina erzählt von "Mr. South Africa". Außerdem hat sie noch ein ganz besonderes Erlebnis mit Mick Jagger auf Lager ... Rechte: SIXX
Alle Staffeln im Überblick
Freundinnen - Mädelsabend mit Biss
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0