Galileo
Eine volle Stunde "Galileo", das heißt eine volle Stunde Interessantes und Wissenswertes in gewohnter Premium-Qualität - und mit einer Themenvielfalt, die ihresgleichen sucht.
Galileo im Streaming auf Joyn: Die ganzen Folgen in der Mediathek
Warum ist der Himmel blau? Warum ist Toastbrot weicher als normales Brot? Und welche Kräfte wirken bei einem Autocrash? Solche und viele andere Fragen aus der Welt der Wissenschaft, Technik, Natur und Gesellschaft stellen sich die Reporter:innen von Galileo. In Experimenten, Selbstversuchen oder Reportagen bereiten sie die Themen spannend und gut verständlich auf. Die Recherchen dafür bringt sie um die ganze Welt. Wer Galileo schaut, weiß einfach besser Bescheid. In der Mediathek auf Joyn kannst du dir jederzeit deine Portion Wissen abholen – alle Folgen gibt es dort kostenlos im Stream. Wenn du mal Lust auf mehr als eine Stunde geballtes Wissen hast, kannst du dort endlos schauen.
Sendung verpasst? Hier gibt’s die Wissens-Wiederholung
Im Fernsehen läuft Galileo immer montags bis freitags eine volle Stunde ab 19:05 Uhr. Du hast es nicht rechtzeitig vor den Fernseher geschafft? Oder du warst im Urlaub? Kein Problem: In der Mediathek auf Joyn kannst du dir verpasste Folgen auch nachträglich noch anschauen. So bist du unabhängig von der Ausstrahlung im TV.
Das sind die Moderator:innen von Galileo
Schon seit der ersten Galileo-Sendung im Jahr 1998 ist Moderator Aiman Abdallah an Bord. Seit 2009 wird er von Stefan Gödde unterstützt. Funda Vanroy machte das Moderator:innen-Team schließlich komplett.
Sie liefern die Storys: Die Reporter:innen von Galileo
Damit du bei Galileo regelmäßig mit Wissen versorgt wirst, arbeiten im Hintergrund der Sendung viele Reporter und Reporterinnen an interessanten Beiträgen. Sie beschäftigen sich zum Beispiel mit Themen aus den Bereichen Abenteuer, Menschen, Experimente, Essen, fremde Kulturen, Trends und Technik. Für gute Geschichten nehmen sie so einiges in Kauf: Sie testen zum Beispiel Undercover Berufe oder wagen sich an verrückte Experimente. Sie erkunden den Alltag anderer Lebenswelten wie zum Beispiel in psychiatrischen Kliniken oder der Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas. Die Reporter:innen von Galileo sind in ihren Interessen und Schwerpunkten so facettenreich wie die Sendung selbst.
Noch mehr Galileo: Die Ableger der Sendung
Wem die Sendungen in der Woche nicht ausreichen, kann am Sonntagabend bei Galileo Stories und danach bei Galileo X-Plorer auf ProSieben und Joyn einschalten. In den Galileo Stories erwarten dich Reportagen mit dem Fokus auf besondere Menschen und packende Abenteuer-Trips. Bei Galileo X-Plorer entdeckst du die geheimnisvollsten und ungewöhnlichsten Orte der Welt.
Jeden Dezember schaut Galileo Big Pictures im großen Jahresrückblick auf die Highlights des Jahres zurück.