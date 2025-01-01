Mediathek ProSieben
Mediathek ProSieben
- Joko & Klaas gegen ProSieben
- Schlag den Star
- 10 Jahre Duell um die Welt - Joko & Klaas blicken zurücker
- 10 Jahre Duell um die Welt - Joko und Klaas blicken zurück
- 21 & Over
- 25 Jahre Galileo
- 30 Jahre Quatsch Comedy Club
- 47 Ronin
- 9-1-1: Lone Star
- :newstime
- Applaus und raus!
- Atlanta Medical
- Aushalten: Nicht lachen - Supercut
- Balls - für Geld mache ich alles
- Based on a True Story - Sprich oder stirb!
- Beauty & The Nerd
- Beginner gegen Gewinner
- Best of: Joko & Klaas gegen ProSieben
- Big Brains - Geniale Erfindungen
- Bratwurst & Baklava - Die Show
- bullyparade
- Calvin am Goldstrand
- CashDay
- Check Check
- Chris Du das hin?
- Chris Tall "LAUGH STORIES"
- Chris Talls "Chris du mich berühmt" Show
- Cocaine Bear
- Codename: Geronimo
- Comedy Allstars - Meilensteine des Humors
- comedystreet
- Crash Games - Bruchlandung der Realitystars
ProSieben - ganze Folgen streamen auf Joyn
Ob Joko und Klaas oder Heidi Klum - ProSieben vereint viele Talente in hochklassigen Shows unter einem großen roten Sender. Von Germany’s next Topmodel über Late Night Berlin bis The Masked Singer - lass dir nicht entgehen wie Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ProSieben schlagen oder Heidi das neue Topmodel kührt. Im ProSieben Live-Stream auf Joyn kannst du ganz einfach auf dem Smartphone oder dem Fernseher ins Programm reinschalten. Und das komplett kostenlos.
Die ProSieben Mediathek auf Joyn - Fernsehen online? Kein Problem
Falls du eine Sendung doch mal im Fernsehen verpasst hast, schau einfach in der ProSieben Mediathek vorbei. Die meisten Shows und Serien findest du auf Joyn direkt nach TV-Ausstrahlung und kannst das Verpasste ruckzuck nachholen. Denn hier sind die ganzen Folgen der ProSieben Formate mit weniger Werbung kostenlos verfügbar. Aber aufgepasst: Das gilt nicht nur für Late Night Berlin, The Masked Singer und The Voice of Germany. Auch US-amerikanische Top-Serien wie Young Sheldon, Grey’s Anatomy oder Atlanta Medical kannst du auf Joyn nach deinem eigenen Zeitplan anschauen - immer nach TV-Ausstrahlung.
Die Top 5 deiner liebsten ProSieben Shows auf Joyn:
Platz 1: Germany's next Topmodel
Der Dauerbrenner auf ProSieben - und auch in der Joyn Mediathek. Seit 2006 geht Heidi Klum jedes Jahr auf die Suche nach den schönsten Mädchen Deutschlands. Und Deutschland kann einfach nicht genug davon bekommen. Ob Fotoshooting und Laufsteg oder Drama und Tränen - diese Show hat einfach alles.
Platz 2: The Masked Singer
Der Überraschungshit 2019. In dieser Show maskieren sich Promis aller Art und zeigen, was sie gesanglich drauf haben. Von Fußballer über Model bis hin zur Schauspielerin standen hier schon aus einer großen Vielfalt von Branchen Promis auf der Bühne. Das Highlight der Show? Eindeutig die mit Liebe und Sorgfalt gestalteten Kostüme, die jedes Jahr von neuer Kreativität zeugen.
Platz 3: Grey's Anatomy
ProSieben ist der Sender für die Free-TV Premieren der neuen Staffeln von Grey's Anatomy. Und auch diese Serie versteht es, ihre Fans immer wieder zu begeistern. Und so ist sie auch auf Joyn ein großes Highlight, das aus dieser Liste nicht wegzudenken ist.
Platz 4: The Voice of Germany
Die Casting Show in der es nur um die Stimme geht. Wenn die Coaches wieder Platz auf den roten Stühlen nehmen, geht es los mit dem Mitfiebern. Für welche Kandidat*innen würdest du deinen Stuhl drehen? Und jedes Jahr wieder zeigt ProSieben, wie viel Talent in Deutschland steckt.
Platz 5: Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
2012 fingen Joko und Klaas an, sich regelmäßig gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Diese Wettkampfshow ist einfach extremer als jede andere. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sie sich seit 2018 eine kleine Pause gönnen. In Team Joko gegen Team Klaas treten Promis stellvertretend für die beiden Moderatoren an und müssen spannende Aufgaben lösen.
Vor TV-Ausstrahlung und ganze Serien - Joyn kann noch viel mehr
Wenn es mal schneller gehen soll, hat Joyn aber auch noch mehr für dich. Einige ausgewählte TV-Formate wie beispielsweise Trucker Babes oder Mein Lokal, dein Lokal kannst du bereits vor TV-Ausstrahlung anschauen. Finde hier eine Auswahl von Sendungen, die du auf Joyn schon früher zu sehen bekommst. So wirst du garantiert keine Lieblingssendung von ProSieben mehr verpassen.
Deine Lieblingsserie läuft nicht auf ProSieben? Kein Problem. Auf Joyn findest du noch viele weitere Sender. ProSieben Maxx, Sat.1, Kabel Eins oder auch DMAX, TLC und HGTV - bei Joyn findest du die ganze Vielfalt des Fernsehens. Und alles ist für dich online und kostenlos verfügbar.
Lust auf mehr Serien ohne Werbung? Mit Joyn PLUS+ ist auch das möglich. Hier findest du ein großes Angebot an US-Serien unabhängig vom TV-Programm, mit ganzen Staffeln in HD und ohne Werbung. Vielleicht entdeckst du ja auch etwas Neues: Schon mal was von der Comedy-Serie What we Do in the Shadows gehört? Oder von der Drama-Serie Eine wie Alaska? Teste einfach Joyn PLUS+ kostenlos und lass’ dich inspirieren.
FAQ und Kontaktmöglichkeiten zu ProSieben
Du hast ein Anliegen oder eine Frage rund um diesen Sender und sein Programm? Auf der hier verlinkten Seite haben wir alle wichtigen Infos für dich zusammengefasst.
Eigene Infoseiten gibt es auch zu den Themen Sender-Empfang, HD und UHD sowie zu den Fragen: „Was tun bei einer Störung?“ und „Warum Werbung?“
Außerdem haben wir Übersichten zu Sendungen und Inhalten, die wir barrierefrei bei Joyn anbieten, also mit Untertiteln für Gehörlose, mit Audiodeskription oder Gebärdensprache sowie in Leichter Sprache.