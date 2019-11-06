Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hagen hilft!

Staffel 2Folge 11vom 06.11.2019
Restaurant "Salz und Pfeffer"

Folge 11: Restaurant "Salz und Pfeffer"

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Mitten im ruhigen Bezirk Berlin Zehlendorf liegt das Restaurant "Salz und Pfeffer" der Familie Stauber. In gemütlicher Atmosphäre kann man hier liebevoll und frisch zubereitete deutsche Küche genießen. Doch das scheint sich noch nicht richtig herumgesprochen zu haben. Denn das Restaurant bleibt meist leer und macht monatlich Minus. Hier wird die Hilfe von kabel eins Business-Coach Stefan Hagen dringend gebraucht! Rechte: kabel eins

