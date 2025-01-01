Hagen hilft!
3 Staffeln
3 Staffeln
Hagen hilft!
Viele Familienbetriebe kämpfen ums Überleben: Große Ketten, Discounter und Industrie machen ihnen das Leben schwer. Unternehmer-Coach Stefan Hagen hilft, wenn einem Unternehmen die Insolvenz droht: Er analysiert die Situation und nennt Wege, die Schulden in Griff zu bekommen. Aber er kümmert sich nicht nur um die nackten Zahlen: Er hilft, wo er kann, motiviert und macht Mut. Es werden echte Fälle gezeigt und die Zuschauer werden Menschen in schwierigen Situationen kennen lernen, wirtschaftlich und persönlich ...
Genre:Dokusoap