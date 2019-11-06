Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 13vom 06.11.2019
Folge 13: Karlas Trinkraum

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Im Berliner Stadtbezirk Treptow, im ehemaligen Ostteil der Stadt, liegt die Bar "Karlas Trinkraum". Die Inhaber Sandra und Thomas Herrmann erfüllten sich mit der Eröffnung der Bar Ende 2007 einen großen Traum. Doch nun scheinen sie von ihren Schuldenberg erdrückt zu werden. Ihre letzte Hoffnung: Finanzcoach Stefan Hagen. Rechte: kabel eins

