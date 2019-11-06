Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hagen hilft!

Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Die Bäckerei

Folge 2: Die Bäckerei

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Zu viele Schulden, zu wenig Kunden: Die Bäckerei Hornik steckt in der Krise. Supermärkte und Filialbäckereien machen dem Familienbetrieb im schwäbischen Bobingen das Leben schwer. Unternehmensberater Stefan Hagen will helfen. "Es ist einfach nur frustrierend", sagt Christian Hornik. "Man arbeitet und arbeitet und kommt doch nirgendwo hin." Anstatt sich über das 50-jährige Jubiläum der Bäckerei zu freuen, muss sich das Ehepaar Hornik nun überlegen, wie es weitergehen soll ... Rechte: kabel eins

Alle Staffeln im Überblick

Alle 3 Staffeln und Folgen