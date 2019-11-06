Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 5vom 06.11.2019
Der KFZ-Mechaniker

Folge 5: Der KFZ-Mechaniker

45 Min.Folge vom 06.11.2019

In einer Garage in Köln eröffnete der gelernte KFZ-Mechaniker Tony König 2004 seine erste eigene Werkstatt - und hatte innerhalb kürzester Zeit einen ansehnlichen Kundenstamm. Bald erschien ihm die Garage zu klein, und so entschied sich König 2006 dafür, in den Kölner Vorort Lövenich zu ziehen. Eine Fehlentscheidung, denn am neuen Standort fehlt die Laufkundschaft, und auch die Konkurrenz ist viel größer. Nun soll Stefan Hagen das Geschäft wieder ins Rollen bringen ... Rechte: kabel eins

