Hagen hilft!

Staffel 2Folge 6vom 06.11.2019
Folge 6: Die Bäckerei in Zirndorf

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Aus der Bäckerei Götz im mittelfränkischen Ort Zirndorf duftet es herrlich nach Brot und Gebäck. Doch die Idylle trügt: Bäckermeister Alfred Götz droht das Aus wegen hoher Kredite, einem maroden Haus und rückgängigen Kundenzahlen. Alfred Götz junior hat mit seiner Schwester vor drei Jahren den Betrieb der Eltern übernommen. Gemeinsam haben sie 60.000 Euro in den maroden Altbau investiert, in dem sich Backstube und Laden befinden. Doch die Gewinne sind stetig zurückgegangen ... Rechte: kabel eins

