Hagen hilft!

Staffel 3Folge 11vom 06.11.2019
45 Min.Folge vom 06.11.2019

Seit einem schweren Motorrad-Unfall im August 2007 kann Bäckermeister Stephan Käser seinem Beruf nicht mehr wie gewohnt nachgehen. Erst seit zwei Monaten steht er wieder in der Backstube. Den Ausfall seiner Arbeitskraft mussten der 35-jährige Bäckermeister und seine Familie teuer bezahlen: Für die Finanzierung einer Vertretung haben sie einen zusätzlichen Kredit aufnehmen müssen. Inzwischen hat sich ein Schuldenberg von 234.000 Euro angehäuft. Kann Coach Stefan Hagen helfen? Rechte: kabel eins

